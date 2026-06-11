Свыше 7 млрд рублей выделили на строительство детской больницы Города юности

На недавнем заседании Закдумы Хабаровского края депутаты приняли поправки в закон о региональном бюджете на текущий год. После корректировок Министерство строительства края получило 9,9 млрд рублей. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», часть из них уйдет на достройку Детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре.
— Корректировка главного финансового документа региона связана с необходимостью оперативного решения социальных задач и поддержки ключевых отраслей экономики, — отметили в Законодательной думе Хабаровского края.
Напомним, что в январе этого года из федерального бюджета выделили свыше 4 млрд рублей на возведение Детского больничного комплекса. Согласно озвученным заместителем председателя правительства Хабаровского края Алексеем Колеватым планам, приступить к работе подрядчик должен был в апреле. Однако организацию, готовую взяться за проект, нашли немногим позже — в мае.
Согласно закупке, опубликованной комитетом госзаказа правительства региона, начальная цена лота составила свыше 7,3 млрд рублей. Она же стала и конечной ценой при заключении контракта с АО «Внешнеэкономическое объединение “Тяжпромэкспорт”.
Работы подрядчик должен выполнить до конца 2029 года в несколько этапов. Первая очередь работ подразумевает строительство детской поликлиники на 500 человек в смену. Ее площадь превышает 11,4 тыс. кв. м. В здании также возведут дневной стационар с 15 койками.
Во вторую очередь строительства попадает лечебный корпус и детское консультативное отделение общей площадью более 33,1 тыс. квадратов. Здесь разместят стационар на 232 человека, консультацию на 300 посещений, блок интенсивной терапии на 12 коек и оперблок с 3 операционными.
Этажность комплекса, как отметили в задании на проектирование, переменная — от трех до пяти этажей. Также проект предусматривает строительство теплой стоянки на шесть машиномест.
Примечательно, что в разделе «Ответственность сторон» контракта желтым маркером выделили строчки о штрафах за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств. Так, за нарушение одного пункта договора подрядчик в свою пользу может взыскать 5 тыс. рублей.
Длинная история.
Одно из первых упоминаний о строительстве больничного детского комплекса в Комсомольске-на-Амуре появилось в далеком 2015 году. Позже объект вошел в долгосрочный план развития города. К его возведению подрядчик приступил в 2017 году с намерением завершить работы в 2019 году. Тогда строительство оценили в 2,7 млрд рублей.
Однако спустя год организация приостановила возведение объекта.
— Работы были приостановлены из-за недочетов в проекте. В согласованном ранее проекте не были отображены решения по подключению к наружным сетям электро- и теплоснабжения. Из-за этого пришлось остановить электромонтажные работы, — рассказывал представитель подрядчика.
Более того, в первоначальный проект не включили стоимость оборудования. В 2019 году после корректировки документации на возведение объекта добавили более одного миллиарда рублей. Тем не менее эти средства не покрывали рассчитанной на оборудование суммы. Завершение строительства при этом перенесли на год.
К слову, первой и второй очередью объекта занимались ООО «СК “Вита” и ООО “СК “Монолит” соответственно. Как отмечали в пресс-службе правительства региона, компании не справлялись.
— При возведении обеих очередей наблюдается недостаток специалистов, низкая организация технологического процесса, а также нехватка оборудования и материалов для возведения монолитных железобетонных конструкций в зимний период. ООО «СК “Вита” из-за недостатка оборотных средств с 1 июня приостановило работы на первой очереди, — говорили в ведомстве.
В 2021 году предельную стоимость детского комплекса оценили в 5,94 млрд рублей. Техническая готовность объекта составляла 29%. На достройку объекта из федерального бюджета выделили свыше 3 млрд рублей. Уже в 2022 году работой занялась ППК «Военно-строительная компания», которую определили единственным исполнителем по завершению возведения больничного комплекса и онкодиспансера в городе Юности.
Впрочем, в 2024 году компания заморозила стройку, игнорируя требования о возобновлении работ. Причины затянутого возведения объекта стали известны в 2025 году. Тогда экс-замначальнику по строительству объектов КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» Андрею Скоморохову инкриминировали пособничество в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями.
— Государственный контракт на строительство детского больничного комплекса в Ленинском округе Комсомольска-на-Амуре был заключен службой заказчика в 2017 году. К подрядным работам была привлечена компания, учредителем которой являлся сын обвиняемого. При пособничестве отца руководитель подрядной организации представил к оплате документы, содержащие ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ. Кроме того, часть работ была выполнена с нарушением строительных норм и правил, — пишет ТАСС.
Ущерб бюджету превысил 52 млн рублей. Андрею Скоморохову назначили 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штраф в 500 тыс. рублей. Кроме того, Скоморохова на два года лишили права занимать должности в органах власти и муниципальных структурах.