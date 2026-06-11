Свыше 7 млрд рублей выделили на строительство детской больницы Города юности

Более того, в первоначальный проект не включили стоимость оборудования. В 2019 году после корректировки документации на возведение объекта добавили более одного миллиарда рублей. Тем не менее эти средства не покрывали рассчитанной на оборудование суммы. Завершение строительства при этом перенесли на год.