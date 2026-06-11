Память основоположника современной судебной системы России Дмитрия Замятнина увековечат в Нижнем Новгороде

Дмитрий Замятнин, родившийся в 1805 году в родовом имении Пашигореве Горбатовского уезда Нижегородской губернии, внес огромный вклад в развитие отечественной правовой системы. Будучи министром юстиции в 1862—1867 годах, он стал вдохновителем и куратором масштабных преобразований: под его руководством разработали судебные уставы, закрепившие ключевые принципы правосудия — независимость суда, гласность судопроизводства и институт присяжных. Кроме того, по личному предложению Замятнина из приговоров исключили жестокие телесные наказания.