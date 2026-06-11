Память основоположника современной судебной системы России Дмитрия Замятнина увековечат в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде установят памятник Дмитрию Николаевичу Замятнину — министру юстиции Российской империи и одному из главных проводников судебных реформ в стране. Решение об увековечении памяти государственного деятеля депутаты городской Думы приняли на внеочередном заседании 11 июня.
Инициатором установки мемориала выступило Главное управление Минюста России по Нижегородской области. Памятник планируют разместить перед Домом культуры им. Я. М. Свердлова (ул. Большая Покровская, 18). Примечательно, что в имперский период в этом здании располагалось Дворянское собрание — место, тесно связанное с общественной жизнью той эпохи.
Идея установки памятника ранее получила поддержку экспертов: 4 декабря 2025 года ее одобрил Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий Нижнего Новгорода.
Напомним, на пересечении улиц Ульянова и Провиантской открыли памятник основателю и первому директору Института прикладной физики Российской академии наук Андрею Гапонову-Грехову.
Справка.
Дмитрий Замятнин, родившийся в 1805 году в родовом имении Пашигореве Горбатовского уезда Нижегородской губернии, внес огромный вклад в развитие отечественной правовой системы. Будучи министром юстиции в 1862—1867 годах, он стал вдохновителем и куратором масштабных преобразований: под его руководством разработали судебные уставы, закрепившие ключевые принципы правосудия — независимость суда, гласность судопроизводства и институт присяжных. Кроме того, по личному предложению Замятнина из приговоров исключили жестокие телесные наказания.
Историческая связь Дмитрия Замятнина с Нижегородской землёй придает проекту особую значимость: уроженец губернии, он олицетворяет важные вехи в становлении справедливой и современной судебной системы России. Установка памятника станет не только данью уважения выдающемуся земляку, но и напоминанием о фундаментальных правовых ценностях.