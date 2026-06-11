В Краснопахорском районе начали строить новые очистные сооружения

«После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения, затем была разработана программа по реконструкции существующих объектов и строительству новых. Приступили к возведению очистных сооружений “Шаганино”, расположенных в одноименной деревне в Краснопахорском районе. После введения их в эксплуатацию будут закрыты старые очистные, которые были построены в конце 1960-х годов», — отметил Петр Бирюков.