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В Краснопахорском районе начали строить новые очистные сооружения

После введения их в эксплуатацию закроют старые объекты, построенные в конце 1960-х годов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства построят новые очистные сооружения в ТиНАО. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения, затем была разработана программа по реконструкции существующих объектов и строительству новых. Приступили к возведению очистных сооружений “Шаганино”, расположенных в одноименной деревне в Краснопахорском районе. После введения их в эксплуатацию будут закрыты старые очистные, которые были построены в конце 1960-х годов», — отметил Петр Бирюков.

Пропускная способность нового объекта составит две тысячи кубометров в сутки.

На очистных сооружениях «Шаганино» внедрят современные инженерные решения, включая биологическую очистку с удалением азота и фосфора, доочистку на дисковых микрофильтрах и ультрафиолетовое обеззараживание. Кроме того, на объекте смонтируют высокомощный газоочистной комплекс для исключения неприятных запахов и установят эффективные системы автоматизации и дистанционного мониторинга. При строительстве будут использованы материалы и оборудование отечественного производства.

Введение в эксплуатацию новых очистных сооружений позволит обеспечить надежное водоотведение для существующих и потенциальных потребителей.