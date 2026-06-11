В Краснопахорском районе начали строить новые очистные сооружения

Специалисты комплекса городского хозяйства построят новые очистные сооружения в ТиНАО. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения, затем была разработана программа по реконструкции существующих объектов и строительству новых. Приступили к возведению очистных сооружений “Шаганино”, расположенных в одноименной деревне в Краснопахорском районе. После введения их в эксплуатацию будут закрыты старые очистные, которые были построены в конце 1960-х годов», — отметил Петр Бирюков.
Пропускная способность нового объекта составит две тысячи кубометров в сутки.
На очистных сооружениях «Шаганино» внедрят современные инженерные решения, включая биологическую очистку с удалением азота и фосфора, доочистку на дисковых микрофильтрах и ультрафиолетовое обеззараживание. Кроме того, на объекте смонтируют высокомощный газоочистной комплекс для исключения неприятных запахов и установят эффективные системы автоматизации и дистанционного мониторинга. При строительстве будут использованы материалы и оборудование отечественного производства.
Введение в эксплуатацию новых очистных сооружений позволит обеспечить надежное водоотведение для существующих и потенциальных потребителей.