Разбитые автомобили выставили на торги по низким ценам в Ростовской области

Начальная стоимость двух заявленных отечественных легковушек составляет 60 тысяч и 64,7 тысячи рублей. Практически лом иномарки готовы отдать за 15,1 тысячи рублей. Автомобили ВАЗ планируют реализовать в июне и июле, «Мерседес» должен уйти с молотка примерно в середине июля. Указанные машины находятся в Мясниковском и Ремонтненском районах.