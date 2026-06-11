Челябинцам назвали даты результатов ЕГЭ и ОГЭ

Выпускники девятых и одиннадцатых классов в начале лета проживают не самый легкий период — сдают ЕГЭ и ОГЭ. От волнения не застрахован никто. Главное — помнить, что неудачный результат — не конец света. В этом году есть возможность пересдать один предмет и новые баллы успеют прийти до окончания приемной кампании. Когда станут известны результаты и в какой день можно переписать ЕГЭ — в материале ИА «Первое областное».