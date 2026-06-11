Челябинцам назвали даты результатов ЕГЭ и ОГЭ

Выпускники девятых и одиннадцатых классов в начале лета проживают не самый легкий период — сдают ЕГЭ и ОГЭ. От волнения не застрахован никто. Главное — помнить, что неудачный результат — не конец света. В этом году есть возможность пересдать один предмет и новые баллы успеют прийти до окончания приемной кампании. Когда станут известны результаты и в какой день можно переписать ЕГЭ — в материале ИА «Первое областное».
Основной этап ЕГЭ и ОГЭ уже идет
Когда опубликуют официальные результаты ЕГЭ (не позднее этих дат):
История, литература, химия — 17 июня Русский язык — 23 июня Математика (база) — 24 июня Обществознание, физика — 26 июня География, биология, информатика — 1 июля Иностранные языки (письменно + устно) — 3 июля.
Для ОГЭ (9-й класс) даты тоже известны:
Математика — 17 июня Предметы, сданные 5 июня (кроме русского и математики) — 18 июня Иностранные языки, информатика — 19 июня Предметы, сданные 16 июня — 1 июля Предметы, сданные 19 июня — 2 июля.
Если результат не устраивает
Выпускники текущего года имеют право пересдать один любой предмет из тех, что уже сдавали. Дополнительные дни специально выделены в календаре. 8 и 9 июля можно пересдать ЕГЭ по всем предметам (информатика, литература, русский, физика, химия, иностранные языки, биология, география, история, обществознание, математика). Результаты пересдачи придут не позднее 21 июля.
Если вы уверены, что вашу работу оценили несправедливо, существует право на апелляцию. Подать ее на несогласие с выставленными баллами нужно в течение двух рабочих дней после официального объявления результатов по предмету. Стоит учитывать, что апелляция — это полная перепроверка развернутой части работы, по ее итогам баллы могут не только вырасти, но и снизиться.
Как не пролететь с поступлением
Приемная кампания в вузах стартует 20 июня. Основная волна подачи заявлений по результатам ЕГЭ завершается 25 июля. Тем, кому нужны дополнительные или творческие испытания, стоит уложиться, ориентировочно, до 20 июля.
Подавать заявление можно сразу в пять вузов, в каждом вузе — максимум по пять направлений или специальностей. Можно подать заявление через «Госуслуги», лично приехав в вуз или по почте. Конкурсные списки появятся 27 июля, с этого момента начнется зачисление. Как сообщает riastrela.ru, общие баллы на ЕГЭ доступны в течение 5 лет, в том числе в год сдачи экзамена.