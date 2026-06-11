На федеральной трассе Калининград — Нестеров столкнулись две легковушки, пострадал 14-летний подросток

В Гурьевском районе на федеральной трассе А-229 столкнулись Audi и Nissan. Об этом Госавтоинспекция Калининградской области пишет в своей группе «ВКонтакте» в четверг, 11 июня.
Авария произошла накануне в 19:10 на 8,6 км трассы Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой. 14-летний подросток, находившийся в Audi, получил травмы. Инспекторы устанавливают причины и детали ДТП.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше