Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На федеральной трассе Калининград — Нестеров столкнулись две легковушки, пострадал 14-летний подросток

У одной из машин практически полностью разбит перед.

Источник: Клопс.ru

В Гурьевском районе на федеральной трассе А-229 столкнулись Audi и Nissan. Об этом Госавтоинспекция Калининградской области пишет в своей группе «ВКонтакте» в четверг, 11 июня.

Авария произошла накануне в 19:10 на 8,6 км трассы Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой. 14-летний подросток, находившийся в Audi, получил травмы. Инспекторы устанавливают причины и детали ДТП.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше