72-летняя пенсионерка из села Можарка Красноярского края отдала мошенникам все накопления, выплаты за погибшего сына, продала квартиру в Абакане и тоже передала курьеру аферистов. Ущерб превысил 11 млн рублей. Обман начался звонком от «сотрудников сортировочного центра», которые пообещали женщине передать вещи ее сына, погибшего в зоне проведения спецоперации. Для этого нужно было сообщить код из СМС. Далее «представители» различных «служб» и ведомств" сообщали о взломе аккаунта на госуслугах, об оформлении на пенсионерку доверенности по распоряжению деньгами и т. д. Чтобы обезопасить свои средства женщина сняла со счетов почти 5 млн рублей и отдала курьеру, затем еще 2,5 млн рублей. Затем она продала квартиру и передала посреднику вырученные за нее 3,3 млн. Также потерпевшая через банкомат перевела мошенникам еще 612 тысяч. Когда преступники перестали выходить на связь обворованная пенсионерка поняла, что стала жертвой преступников.
Жительница села Можарка Красноярского края отдала мошенникам 11 млн рублей
72-летняя пенсионерка из села Можарка Красноярского края отдала мошенникам все накопления, выплаты за погибшего сына, продала квартиру в Абакане и.