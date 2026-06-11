Жительница села Можарка Красноярского края отдала мошенникам 11 млн рублей

72-летняя пенсионерка из села Можарка Красноярского края отдала мошенникам все накопления, выплаты за погибшего сына, продала квартиру в Абакане и тоже передала курьеру аферистов. Ущерб превысил 11 млн рублей. Обман начался звонком от «сотрудников сортировочного центра», которые пообещали женщине передать вещи ее сына, погибшего в зоне проведения спецоперации. Для этого нужно было сообщить код из СМС. Далее «представители» различных «служб» и ведомств" сообщали о взломе аккаунта на госуслугах, об оформлении на пенсионерку доверенности по распоряжению деньгами и т. д. Чтобы обезопасить свои средства женщина сняла со счетов почти 5 млн рублей и отдала курьеру, затем еще 2,5 млн рублей. Затем она продала квартиру и передала посреднику вырученные за нее 3,3 млн. Также потерпевшая через банкомат перевела мошенникам еще 612 тысяч. Когда преступники перестали выходить на связь обворованная пенсионерка поняла, что стала жертвой преступников.