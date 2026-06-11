Если зуб потемнел. О чем это говорит и что делать, рассказывает стоматолог

«Тут стоит упомянуть о резорцин-формалиновом методе лечения, который сегодня практически не используется из-за своей токсичности и плохих долгосрочных прогнозов, — поясняет эксперт. — Но в прошлом к этому методу частенько прибегали, когда не было возможности качественно очистить корневые каналы. Смесь для процедуры состояла из резорцина и формалина (формальдегида), которые при застывании превращались в стекловидную массу. Данное вещество имеет побочный эффект — оно окрашивает коронку в неэстетичный красноватый цвет. Кроме того, формалин является канцерогеном и мутагеном, вредным для организма в целом. Зубы, запломбированные таким способом, крайне трудно или невозможно перелечить, так как канал становится непроходимым. Со временем твердые ткани приобретают повышенную хрупкость, что часто приводит к переломам зубов. В наше время этот метод не рекомендован к применению — современные стоматологи отказались от него в пользу более безопасных технологий».