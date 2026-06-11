Если зуб потемнел. О чем это говорит и что делать, рассказывает стоматолог

Идеальная улыбка — это здоровые зубы без пятен и потемневшей эмали, которые выглядят естественно и привлекательно. Но что делать, если один из них стал отличаться по цвету от остальных?
Об этом aif.ru рассказала практикующий стоматолог-пародонтолог, кандидат медицинских наук Егана Маруфиди.
«Потемнение эмали — не пустяк, а серьезный симптом, который нельзя игнорировать. Это признак кровоизлияний, распада тканей и распространения продуктов жизнедеятельности бактерий, окрашивающих дентин. Подобные проявления сигнализируют о риске инфекции и разрушения, поэтому такой признак — веский повод посетить стоматолога», — объясняет эксперт.
Почему он потемнел
По словам Маруфиди, вот основные факторы, влияющие на изменение цвета зуба:
1. Кариес и периодонтит
Бывает, что зуб под пломбой человека не беспокоит, но при этом заметно темнеет. Это чаще всего означает, что внутри развивается бессимптомный кариозный процесс, и в какой-то момент пломба выпадает.
«К стоматологам также приходят пациенты, у которых зуб долго болел, а затем почернел. В итоге возникает критическая ситуация — кариес переходит в пульпит, — предупреждает Маруфиди. — Классический сценарий, когда нерв воспаляется, человек ощущает дискомфорт, но через некоторое время все проходит. Здесь речь идет не только об эстетических проблемах, но и о более опасном состоянии — периодонтите. Если заболевание запущено, процесс разрушения идет дальше, распространяется на костную ткань. Восстановить и сохранить такой зуб уже крайне сложно».
2. Последствие удаления нерва
Если зуб мертвый (девитальный), то он может изменить цвет из-за органических остатков пульпы, которая представляет собой сосудистый и нервный пучок. Когда ее ткани некротизируются (отмирают), они придают твердым структурам сероватый или черноватый оттенок. Зуб с удаленным нервом можно сравнить с деревом без корней: если не принимать меры, он становится хрупким, разрушается, теряет жизненные силы.
3. Проблемы с прикусом
Твердые ткани во рту серьезно страдают и от сильной стираемости, которая затрагивает не только эмаль, но и пульпу. Это связано с аномалиями прикуса и неправильным положением зубов. В данном случае нерв может погибнуть абсолютно бессимптомно, но иногда появляется повышенная чувствительность при употреблении горячих и холодных блюд. Если человек не лечится, происходит инфицирование пульпы, в результате чего нерв отмирает.
4. Травмы зуба
Причинами потемнения эмали могут быть падение или сильный удар. В течение нескольких месяцев зуб становится сначала розовым, а затем серым. Из-за разрыва сосудисто-нервного пучка у верхушки корня внутри происходит кровоизлияние, запускаются процессы, которые постепенно меняют цвет тканей. Это длится достаточно долго, поэтому некоторые пациенты не связывают дефект с давней травмой.
5. Последствия применения устаревших стоматологических технологий.
«Тут стоит упомянуть о резорцин-формалиновом методе лечения, который сегодня практически не используется из-за своей токсичности и плохих долгосрочных прогнозов, — поясняет эксперт. — Но в прошлом к этому методу частенько прибегали, когда не было возможности качественно очистить корневые каналы. Смесь для процедуры состояла из резорцина и формалина (формальдегида), которые при застывании превращались в стекловидную массу. Данное вещество имеет побочный эффект — оно окрашивает коронку в неэстетичный красноватый цвет. Кроме того, формалин является канцерогеном и мутагеном, вредным для организма в целом. Зубы, запломбированные таким способом, крайне трудно или невозможно перелечить, так как канал становится непроходимым. Со временем твердые ткани приобретают повышенную хрупкость, что часто приводит к переломам зубов. В наше время этот метод не рекомендован к применению — современные стоматологи отказались от него в пользу более безопасных технологий».
Еще один неблагоприятный момент, о котором рассказала Маруфили, — наличие серебряных штифтов внутри канала. Когда-то их считали надежным средством фиксации, но через некоторое время появились другие данные. Оказывается, серебро подвержено коррозии и может негативно влиять на цвет зубов через дентинные канальцы.
Что делать
Своевременные методы диагностики и терапии помогают эффективно решить проблемы с потемнением зубов. Поэтому лучшее, что может сделать пациент, — без промедления обратиться за профессиональной помощью.
Доктор проведет опрос и осмотр, соберет анамнестические данные, назначит необходимые исследования — как инструментальные, так и рентгенологические. На основании этих сведений он поставит диагноз и предложит соответствующее лечение.
А вот чего, по убеждению Маруфили, делать нельзя, так это самостоятельно осветлять эмаль агрессивными составами. Такие процедуры не уберут дефекты, но могут повредить и без того ослабленные ткани.
«Темная эмаль — это не только серьезный эстетический недостаток, особенно если затронуты передние зубы, но и опасный признак, — предупреждает эксперт. — За серыми пятнами на зубах нередко скрываются стоматологические заболевания, требующие медицинского вмешательства. В любом случае нужно действовать оперативно. Важно посетить стоматолога в кратчайшие сроки, пока не разрушена коронковая часть зуба и можно предотвратить его удаление».