Мошенники под видом доставки цветов заставили нижегородку ограбить чужой дом

Для решения проблемы собеседники приказали девушке отправиться на указанный адрес, проникнуть в помещение и показать им обстановку по видеосвязи. Жертва выполнила рекомендации аферистов и зашла сначала в гараж, а потом и в дом, где обнаружила ювелирные украшения, наручные часы и денежные средства. Довести умысел до конца у нее не вышло — в самый неподходящий момент ее «застукала» соседка.