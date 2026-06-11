Мошенники под видом доставки цветов заставили нижегородку ограбить чужой дом

Городецкий городской суд рассмотрит дело 20-летней местной жительницы, которая пошла на кражу по указанию мошенников. Девушка проникла в чужой дом и попыталась похитить имущество почти на 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Как оказалось, фигурантка была втянута в многоступенчатую мошенническую схему. Сначала она получила СМС якобы от службы доставки цветов. Чтобы получить букет, она ввела ответным сообщением полученный код. Далее с девушкой связались «сотрудники» правоохранительных органов и заявили, что она оформила кредит для финансирования недружественной страны.
Для решения проблемы собеседники приказали девушке отправиться на указанный адрес, проникнуть в помещение и показать им обстановку по видеосвязи. Жертва выполнила рекомендации аферистов и зашла сначала в гараж, а потом и в дом, где обнаружила ювелирные украшения, наручные часы и денежные средства. Довести умысел до конца у нее не вышло — в самый неподходящий момент ее «застукала» соседка.
Девушка признала вину в содеянном и тесно сотрудничала со следствием. Ей может грозить до 6 лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что мошенники выманили у пенсионера из Сарова 5,5 миллионов рублей.