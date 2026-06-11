Первая смена стартовала в летнем спортивном лагере Дзержинска

В детском оздоровительном лагере Дзержинска «Город спорта» стартовала первая смена. Среди отдыхающих — 83 ребёнка из Донецкой Народной Республики, которые уже успели найти новых друзей и влиться в коллектив. Об этом сообщил мэр Дзержинска Михаил Клинков.
На территории лагеря кипит жизнь: старшие отряды организовали для младших спортивно‑игровую программу «Спортлото». Юные участники прошли через 20 разнообразных станций — от интеллектуальных викторин до спортивных испытаний вроде прыжков через скакалку и отжиманий.
Тематическая смена получила название «Код будущего» и ориентирована на раскрытие творческого потенциала детей, формирование навыков командной работы и поощрение нестандартных идей.
В рамках подготовки ко Дню России педагоги и вожатые разработали насыщенную программу: пройдёт «Ярмарка инноваций», где ребята продемонстрируют 3D‑модели и собственные изобретения, собранные из подручных материалов, а также состоится интеллектуальный квиз «Инновации и технологии», посвящённый современным IT‑решениям.
Впереди у отдыхающих встречи с интересными гостями: лагерь посетят регбийный клуб «Химик», представители «Движения Первых» и кукольный театр. В расписании — квизы, конкурсы, концерты, спортивные состязания и проектные задания.
Такая комбинация досуга и развивающих активностей позволяет детям не только полноценно отдохнуть, но и приобрести полезные навыки. Одна из девочек из Донбасса поделилась впечатлением, отметив, что ей нравится в лагере абсолютно всё.
Напомним, что за четыре смены в «Городе спорта» смогут отдохнуть 1 332 ребёнка.