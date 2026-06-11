Сын Децла Антоний заявил, что трушных рэперов почти не осталось

— Да, честно, по-настоящему трушных рэперов почти не осталось. Либо те, кто остались, не публикуют свои материалы на стримингах и так далее. Я знаком с правильной частью этой индустрии, с ее подземной частью, через отца и через многих его друзей. Это люди, которые несут свет, продвигают философию, стараются размышлять и давать темы для размышления своей аудитории. В этом же суть хип-хопа и рэпа. Это не только музыка протеста, но и музыка низших социальных слоев, в которой люди пытаются выбраться за пределы своего мира, понять о нем чуть больше. И настоящих рэперов, я бы сказал, почти не осталось. Они есть, но в основном в андеграунде. Медиа — это все-таки попса. Сейчас рэп больше про аудиторию и рынок, а не про артиста, не про музыку и не про какой-то культурный вклад в движение. Это такие взаимоотношения: куплю, продам, скажу, отдам. Я поэтому так к этому и отношусь. Не стараюсь использовать какие-то панчлайны, не убиваюсь в какую-то жесткую рифму. Для меня — как для ретранслятора — есть определенные вещи в жизни, которые меня вдохновляют, которые мне нравятся, которые меня заводят. И я хочу с ними работать и показывать их людям через ту призму, через которую умею.