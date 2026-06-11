Производитель масел отказался от иска к белгородскому активу ГАП «Ресурс»

В середине мая московское ООО «Данзим» Андрея Анчикова опубликовало сообщение о намерении обанкротить «Белгородского бройлера». Тогда же саратовское ООО «Фортуна» Алексея Савина и татарстанское ООО «Интертехгрупп» Фарида Исламова заявили о планах добиться признания несостоятельным тамбовского актива ГАП «Ресурс» — ООО «Токаревская птицефабрика». По данным картотеки арбитражных дел, из всех компаний только представители «Интертехгрупп» дошли до суда, но вскоре забрали заявление.