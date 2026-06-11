В Самаре первые платные парковочные места появятся в историческом центре

Парковка будет бесплатной с 20:00 (MSK+1) до 8:00 в будни и круглосуточно — в выходные. Льготные тарифы будут действовать для лиц с ОВЗ, многодетных, Героев РФ, ветеранов Великой Отечественной войны, СВО и боевых действий и др. Первые 15 минут на парковке — бесплатны для всех. Стоимость часа — 85 ₽