Нижегородские врачи запатентовали новый метод лечения тяжелой женской патологии

Энтероцеле считается одним из наиболее сложных нарушений в гинекологии. Заболевание может развиваться после операций по фиксации матки и приводит к тому, что петли кишечника смещаются и оказывают давление на стенки влагалища. Такое состояние сопровождается болями, выраженным дискомфортом и нарушением привычного образа жизни. По словам специалистов, с рецидивом сталкивается примерно каждая третья пациентка.