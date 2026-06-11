Производство мяса и яиц в Калининградской области растёт быстрее, чем в среднем по стране

Наиболее заметный рост зафиксирован в производстве скота и птицы на убой. За четыре месяца объём выпуска достиг 49,7 тыс. тонн в живом весе, что на 11,4% превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Для сравнения: в целом по России показатель составил 99,8% к уровню января-апреля 2025 года.