В Ростовской области количество выданных потребкредитов увеличилось на 7,3%

В мае 2026 года в Ростовской области банки выдали 59 тыс. потребительских кредитов наличными, что на 7,3% больше, чем в апреле, когда показатель составлял 55 тыс. кредитов. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).