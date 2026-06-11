Российские математики вывели закон, определяющий время жизни популяций животных

«Мы сформулировали условие, что количество потомков у каждой пары случайно, но при этом среднее число пар потомков от каждой семьи равно единице. То есть каждая семья из двух особей рождает некоторое количество потомков, которые потом формируют столько же семей, сколько было до этого: одна семья оставляет после себя одну новую семью. Казалось бы, такая популяция должна жить долго и стабильно, но это не так», — пояснил Жиянов, чьи слова приводит пресс-служба НИУ ВШЭ.