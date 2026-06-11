Евгений Семенов: «У нас есть прекрасный опыт организации достижений страны»

У нас уже есть прекрасный опыт организации достижений страны. Это выставка-форум «Россия», которая проходила на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года. Главной целью этого события стала демонстрация достижений России, величия её истории и будущего, ключевых проектов и разработок ведомств, госкорпораций, компаний и регионов. На выставке были представлены все 89 субъектов РФ. Выставка вызвала огромный интерес, её посетили около 18,5 млн человек. После завершения выставки-форума «Россия» было принято решение создать постоянную экспозицию — Национальный центр «Россия» и президент РФ Владимир Путин поддержал эту идею.