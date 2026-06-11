Евгений Семенов: «У нас есть прекрасный опыт организации достижений страны»

«В современной России существуют два очень близких по духу праздника: День России и День народного единства», — считает заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент Евгений Семенов, рассуждая о том, что следует предпринять, чтобы еще больше раскрыть смысл Дня России.
"Оба праздника имеют государственный статус, несут в себе идею единства, имеют ярко выраженную патриотическую направленность. Они призваны воспитывать любовь к Родине, уважение к прошлому и ответственность за будущее страны. Традиции проведения этих праздников, как и их символика, тоже очень схожи.
С позиций социальной архитектуры сложившаяся ситуация требует внимания. Праздники должны сохранить свой дух и идею, но обрести уникальность, неповторимость, эксклюзивность. Более точной и тонкой артикуляции смыслов может способствовать тщательная работа с драматургией празднования. Например, было бы логично концепт Дня народного единства сосредоточить вокруг уникальности России как государства-цивилизации, способности народов России объединяться перед лицом угроз и важности гражданского согласия, межнационального и межрелигиозного диалога. А День России сделать праздником государства, обращенного в будущее, связав его с демонстрацией самых разных достижений страны: от фундаментальной и прикладной науки до социальных и культурных достижений.
У нас уже есть прекрасный опыт организации достижений страны. Это выставка-форум «Россия», которая проходила на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года. Главной целью этого события стала демонстрация достижений России, величия её истории и будущего, ключевых проектов и разработок ведомств, госкорпораций, компаний и регионов. На выставке были представлены все 89 субъектов РФ. Выставка вызвала огромный интерес, её посетили около 18,5 млн человек. После завершения выставки-форума «Россия» было принято решение создать постоянную экспозицию — Национальный центр «Россия» и президент РФ Владимир Путин поддержал эту идею.
Полагаю, что этот опыт может быть использован для смысловой артикуляции празднования Дня России. Экспозиция национальных достижений в Национальном центре «Россия» может обновляться каждый год именно в День России. В регионах в этот день могут открываться свои уникальные выставки достижений науки, техники, культуры. Это позволит сформировать уникальный образ праздника День России, но более значимый эффект состоит в том, что масштабная и разнообразная демонстрация развития страны может стать убедительным аргументом, формирующим национальную гордость".