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Список кандидатов в Законодательное собрание Прикамья возглавил глава региона

Региональный политсовет «Единой России» утвердил фамилии кандидатов в депутаты двух уровней по единым избирательным округам. Как сообщается на сайте регионального отделения партии, список возглавил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Источник: Коммерсантъ

Региональный политсовет «Единой России» утвердил фамилии кандидатов в депутаты двух уровней по единым избирательным округам. Как сообщается на сайте регионального отделения партии, список возглавил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Далее места распределялись в соответствии с результатами партийного предварительного голосования. Второе место занимает Герой России, заместитель председателя заксобрания Сергей Яшкин. Третье — руководитель комитета семей воинов Отечества в Пермском крае, председатель ПРОО «НАСМНОГО», региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Ирина Ермакова.

На съезде также утвердили итоговый список кандидатов в депутаты Пермской городской думы по единому округу. В него включен единственный кандидат — Дмитрий Махонин.

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