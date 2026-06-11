Россияне стали чаще покупать кокошники перед Днем России

Перед Днем России выросли продажи кокошников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса Ozon.
С 1 по 9 июня 2026 года продажи кокошников на площадке выросли в 4 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. В Ozon отметили, что именно кокошники показали самую быструю динамику среди праздничных товаров.
Также россияне активнее покупали другие товары к Дню России. Спрос на шары в цветах триколора, постеры и футболки вырос в 1,8 раза. Продажи флагов России увеличились в 1,6 раза.
День России отмечается 12 июня. В этом году праздник выпал на пятницу.