У красноярцев остался последний день для выбора скверов для благоустройства в 2027 году

Лидером голосования остается набережная Енисея на участке по улице Лесников. За нее отдали почти 24,5 тыс. голосов. На втором месте сквер по проспекту Металлургов у ледового дворца «Сокол». Его поддержали более 23,6 тыс. горожан. Также среди лидеров бульвар Ботанический, который набрал почти 22,8 тыс. голосов, и набережная Енисея в Ленинском районе с результатом около 21,8 тыс. голосов.