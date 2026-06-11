У красноярцев остался последний день для выбора скверов для благоустройства в 2027 году

В Красноярске продолжается голосование за общественные пространства, которые могут благоустроить в 2027 году. Сейчас соревнование идет между сквером имени Крутовского в Центральном районе и сквером у стелы в Солнечном.
У обоих объектов почти одинаковый результат — около 14 тыс. голосов. В администрации отмечают, что данные меняются практически каждую минуту. Всего свой выбор уже сделали 166 тыс. красноярцев.
Лидером голосования остается набережная Енисея на участке по улице Лесников. За нее отдали почти 24,5 тыс. голосов. На втором месте сквер по проспекту Металлургов у ледового дворца «Сокол». Его поддержали более 23,6 тыс. горожан. Также среди лидеров бульвар Ботанический, который набрал почти 22,8 тыс. голосов, и набережная Енисея в Ленинском районе с результатом около 21,8 тыс. голосов.
В числе популярных объектов также сквер «Московский тракт» и территория возле домов на улице Калинина, 41 и 41б. Они набрали более 14 тыс. голосов. Голосование завершится 12 июня. Принять участие могут жители Красноярска старше 14 лет. Для подтверждения выбора нужна авторизация через «Госуслуги».
Благоустройство проведут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С 2017 года в Красноярске уже обновили около 100 парков, скверов и набережных.
Выбирать объект для благоустройства в следующем году можно сегодня и завтра. 12 июня голосование завершится. Голоса принимаются от горожан старше 14 лет на платформе. Для подтверждения голоса потребуется авторизация на Госуслугах.