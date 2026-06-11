Садовод Олейник объяснила, как спасти растения в огороде в жару

Как рассказала 360.ru член «Союза садоводов России» Татьяна Олейник, для спасения растений от жары необходимо обеспечить их регулярным поливом. Важно проверить, достигает ли влага корней, поскольку у кабачков поверхностная корневая система, и они особенно чувствительны к перегреву. Для этого можно использовать простой метод: взять горсть земли и сжать её в руке. Если земля сухая, растения нуждаются в поливе, а если превращается в грязь — влаги достаточно. Поливать следует утром или вечером, избегая жаркого времени суток, и обильно, направляя воду под корень, чтобы она не испарялась быстро и не обжигала листья.