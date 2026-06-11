Подрядчик благоустройства нижегородского кремля отсудил 53 млн рублей за работы

Компания выполняла комплексное благоустройство участков территории кремля и Кремлевского бульвара между Часовой и Ивановской башнями по контракту от 23 декабря 2023 года. Также суд обязал ГБУ выплатить подрядчику 102,5 тыс. руб. пени за нарушение сроков оплаты работ и 1,1 млн руб. в виде затрат на экспертизу, которая определила стоимость всех качественно выполненных работ и возможность завершить благоустройство без дополнительных работ.