Исследование DMTEL подтвердило лидерство T2 по качеству связи в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Независимая компания DMTEL подвела итоги масштабного исследования качества мобильной связи в Красноярском крае. По результатам драйв-теста оператор T2 занял первое место по совокупной оценке в категориях: покрытие сети, качество голосовой связи и мобильный интернет.
Исследование проводилось с 15 апреля по 13 мая 2026 года на территории 18 населенных пунктов региона — от Красноярска до Енисейска на севере и Шушенского, а также на автомобильных дорогах между ними. Общая протяженность маршрута превысила 5 000 километров.
Для измерений использовался профессиональный программно-аппаратный комплекс Nemo, применяемый в отрасли как стандарт оценки качества сетей. Комплекс оснащается несколькими SIM-картами и позволяет одновременно тестировать работу разных операторов в реальных условиях.
Тестирование проводилось в формате «полевого драйв-теста»: автомобиль двигался по маршруту, а оборудование в автоматическом режиме совершало голосовые вызовы и интернет-сессии, имитируя поведение обычного абонента. Использовались реальные сценарии — переключение между 2G/3G/4G, свободный выбор сети устройством и непрерывные измерения качества.
Как отметил технический директор филиала T2 в Красноярском крае Александр Федотов, подобные исследования регулярно проводятся в регионах и не анонсируются операторам заранее, что обеспечивает объективность результатов.
Исследование оценивало три метрики: покрытие сети, качество голосовой связи и качество мобильного интернета. Замеры проводились отдельно для Красноярска, других населенных пунктов и автомобильных трасс.
T2 занял первое место по радиопокрытию в регионе. В Красноярске в ходе тестирования не было зафиксировано «белых пятен» — сигнал не опускался ниже пороговых значений на всем маршруте. В остальных населенных пунктах оператор также лидирует. На автомобильных дорогах T2 занимает второе место.
По качеству голосовых услуг T2 занял первое место в городах края и второе — в Красноярске и на трассах. Показатели включают скорость установления соединения, разборчивость речи и минимальный процент обрывов вызовов. Совокупный результат по региону обеспечивает оператору лидерство в категории. Отдельно отмечено, что значительная часть тестовых вызовов в сети Т2 — около 93% — проходила с использованием технологии VoLTE, что свидетельствует о высокой доступности 4G-голоса в регионе.
По качеству мобильного интернета T2 занял первое место во всех зонах исследования: в Красноярске, других населенных пунктах и на автодорогах.
Оператор продемонстрировал также самые высокие средние скорости загрузки данных:
Красноярск — 59,74 Мбит/с.
города края — 67,58 Мбит/с.
автодороги — 41,68 Мбит/с.
По словам участников исследования, такие значения обеспечивают комфортное использование сервисов даже при высокой нагрузке на сеть, включая просмотр потокового видео в формате Full HD и 4K.
Представители T2 отмечают, что результаты исследования отражают эффект масштабной модернизации сети за последние два года. Рост средней скорости мобильного интернета составил +43% по Красноярскому краю и +47% в Красноярске.
Достичь этого удалось за счёт комплекса технических работ:
рефарминг частотного ресурса с перераспределением спектра в пользу 4G (прибавка до ~30% к скорости);
расширение сети базовых станций (рост их количества на 5% за два года);
модернизация транспортной сети с переходом от радиорелейных линий к оптоволоконным каналам на десятках участков.
Отдельное направление — внедрение в регионе технологии VoLTE, обеспечивающей голосовые вызовы через сеть 4G/LTE с улучшенным качеством звука и возможностью одновременного использования мобильного интернета.
За 2024−2025 годы T2 обеспечил мобильной связью 79 малых населенных пунктов Красноярского края, включая удаленные территории Эвенкии и Таймыра.
Среди наиболее значимых достижений — подключение поселка Диксон, самого северного населенного пункта России, а также обеспечение связью Жданихи с многоэтапной северной логистикой.
В 2026 году компания продолжает развитие сети в регионе. В Красноярске уже развернут дополнительный слой LTE с установкой новых базовых станций, что увеличило емкость сети и добавило 5−10 Мбит/с к средним пользовательским скоростям.
До конца года планируется обеспечить связью еще 30 малых населенных пунктов, где отсутствует стабильный сигнал, а также продолжить развитие покрытия в жилых районах, на автодорогах и в садовых товариществах.
Компания также отмечает рост трафика в пригородных и дачных зонах и продолжает точечное расширение инфраструктуры в этих локациях.