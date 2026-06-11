Исследование DMTEL подтвердило лидерство T2 по качеству связи в Красноярском крае

По качеству голосовых услуг T2 занял первое место в городах края и второе — в Красноярске и на трассах. Показатели включают скорость установления соединения, разборчивость речи и минимальный процент обрывов вызовов. Совокупный результат по региону обеспечивает оператору лидерство в категории. Отдельно отмечено, что значительная часть тестовых вызовов в сети Т2 — около 93% — проходила с использованием технологии VoLTE, что свидетельствует о высокой доступности 4G-голоса в регионе.