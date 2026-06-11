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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с шестью авто в Воронеже

Годовалому мальчику и двум женщинам потребовалась медицинская помощь.

Источник: АиФ Воронеж

Три человека, среди которых годовалый малыш, после ДТП с шестью автомобилями на Ленинском проспекте в Воронеже в среду, 10 июня, были доставлены в больницу.

Как сообщили корреспонденту vrn.aif.ru в пресс-службе регионального министертсва здравоохранения, врачи оказали пациентам всю необходимую помощь в стенах медучреждений, после чего направили их на амбулаторное лечение.

Госпитализация женщинам в возрасте 27 и 45 лет, а также годовалому мальчику не потребовалась.

Напомним, всё началось с того, что 35-летний водитель Chrysler не выдержал необходимую безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Changan и врезался в него. Затем по инерции столкнулись ещё четыре легковых автомобиля.