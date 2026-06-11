Как многодетная мама помогает молодым семьям

«Я знала, что если пойду на аборт, то не смогу простить себя. Мы жили хуже некуда, потолок рушился, балкон был в аварийном состоянии. Но, когда родился Даня, я почувствовала себя самой счастливой. В тот момент мне захотелось, чтобы ни одна семья в мире не отказалась от своего ребёнка из-за страха перед будущим», — вспоминает Ирина Николаевна.