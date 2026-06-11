Как многодетная мама помогает молодым семьям

Многодетная мама из Новочеркасска Ирина Чумаченко считает своей главной задачей помощь нуждающимся. Она сама прошла через тяжёлые личные испытания — болезнь мужа, кому матери, травму младшего сына, но, несмотря на все трудности, нашла в себе силы ежедневно помогать другим.
Помощник благочинного Новочеркасского округа по социальному служению координирует работу волонтёров и принимает десятки звонков в сутки. В телефонной книге сотен человек она записана как «Мамочка». Ирина Чумаченко была удостоена высшей награды Русской Православной Церкви — медали «Патриаршая благодарность». Она рассказала корреспонденту rostov.aif.ru, что справляться с большим объёмом работы ей помогает семья.
«Не смогу себя простить».
История служения Ирины началась с личного испытания. Когда она ожидала третьего ребёнка, столкнулась со сложным выбором и сильным давлением. Её убеждали прервать беременность, повторяя: «Не сможешь, здоровья нет, сил нет». Семья жила в двухкомнатной «хрущёвке» на пятом этаже.
«Я знала, что если пойду на аборт, то не смогу простить себя. Мы жили хуже некуда, потолок рушился, балкон был в аварийном состоянии. Но, когда родился Даня, я почувствовала себя самой счастливой. В тот момент мне захотелось, чтобы ни одна семья в мире не отказалась от своего ребёнка из-за страха перед будущим», — вспоминает Ирина Николаевна.
Сегодня её центр — это система взаимопомощи, выстроенная на добровольных началах. Неравнодушные горожане и различные организации передают туда одежду, детские коляски, подгузники, кроватки и другие необходимые вещи, которые могут понадобиться семьям при рождении малышей. В пункте работают волонтёры, среди которых — ученики из соседней школы. Они приходят после уроков: моют полы, выносят мусор, сортируют коробки.
«Это всё на добровольных началах. Но это великая помощь. Когда люди просто приходят попить чай с бабушкой в доме престарелых или держат за руку пациента в госпитале — это важнее любых миллионов», — подчёркивает она.
Координация работы более сотни сестёр милосердия — одна из ключевых задач Ирины Николаевны. Волонтёры посещают больных, детские дома, школы-интернаты, госпитали и дома престарелых.
«Для помощи не нужны особые навыки. Но в госпитале важно даже не это. Иногда нужно просто помолчать и посидеть рядом. Для ребят, оторванных от мам, жён, дочерей, — это очень важно», — рассказывает Ирина.
А ещё здесь действует новый формат помощи: «мамин выходной». Студентки и женщины, вырастившие собственных детей, приходят в многодетные семьи и просто забирают малышей на прогулку.
«Мама в этот момент два-три часа отдыхает. Конечно, редко бывают мамы, которые умеют в этот момент лечь в кровать и поспать. Обычно они начинают заниматься домашними делами: запускают стиральную машину, ставят бульон вариться, протирают полы. Но это происходит в тишине, никто не бегает, не кричит, не требует внимания. Через три часа дети возвращаются счастливые, а дома уже приготовлено, чисто и постирано», — рассказывает Ирина.
Всегда рядом.
За внешним спокойствием скрывается тяжёлый быт и непростые семейные испытания. Из-за болезни муж не работает, но он полностью взял на себя домашние дела.
«Я прихожу в восемь-десять вечера, он встречает в коридоре, снимает с меня пальто, забирает сумку, подогревает ужин. Я просто ложусь на диван и отдыхаю», — улыбается Ирина.
Младший ребёнок, Даня, получил травму, которая сильно повлияла на него в дальнейшем.
Совсем тяжело стало, когда мать Ирины попала в реанимацию с диабетической комой и восемь суток была без сознания. Тогда её спасала вера.
«Батюшка вышел в центр храма сказал: “Поднимите руки те, кому Ирина Николаевна ни разу не помогла”. Ни одна рука не поднялась. Тогда он попросил весь приход помолиться за нас. И мама очнулась», — рассказывает Ирина.
Ирина рассказала, что муж, две дочки и сын всегда рядом. Они поддерживают женщину во всём, постоянно помогают.
«Даже когда нужно коробки носить или делать ещё какую-нибудь физическую работу, никогда не ропщут», — с гордостью говорит Ирина.
Она, конечно, не считает себя героем. Для неё это естественный ответ на нужду ближнего, выстраданный личным опытом. В её семье никогда не говорили, что Бога нет. Бабушка каждое утро и вечер зажигала лампаду, а просфора казалась маленькой девочке самым желанным лакомством.
Позже, в 19 лет, она пришла в хор храма, осталась помогать в трапезной, и постепенно служение стало её жизнью.
Ирина Чумаченко трудится без выходных. Для неё нет понятия «конец рабочего дня».
«У меня нет ни одного человека, которого я не целую на ночь и не поправляю одеяло. Абсолютно с каждым. У меня море пожеланий “с добрым утром” и “спокойных снов” в телефоне. Это не отчётность. Это жизнь», — говорит она, принимая новый звонок.
Потому что всегда найдётся тот, кому нужна «Мамочка».