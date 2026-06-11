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Большое счастье. Как многодетная мама помогает молодым семьям

Многодетная мама из Новочеркасска Ирина Чумаченко считает своей главной задачей помощь нуждающимся.

Многодетная мама из Новочеркасска Ирина Чумаченко считает своей главной задачей помощь нуждающимся. Она сама прошла через тяжёлые личные испытания — болезнь мужа, кому матери, травму младшего сына, но, несмотря на все трудности, нашла в себе силы ежедневно помогать другим.

Помощник благочинного Новочеркасского округа по социальному служению координирует работу волонтёров и принимает десятки звонков в сутки. В телефонной книге сотен человек она записана как «Мамочка». Ирина Чумаченко была удостоена высшей награды Русской Православной Церкви — медали «Патриаршая благодарность». Она рассказала кор­рес­пон­ден­ту rostov.aif.ru, что справляться с большим объёмом работы ей помогает семья.

«Не смогу себя простить».

История служения Ирины началась с личного испытания. Когда она ожидала третьего ребёнка, столкнулась со сложным выбором и сильным давлением. Её убеждали прервать беременность, повторяя: «Не сможешь, здоровья нет, сил нет». Семья жила в двухкомнатной «хрущёвке» на пятом этаже.

«Я знала, что если пойду на аборт, то не смогу простить себя. Мы жили хуже некуда, потолок рушился, балкон был в аварийном состоянии. Но, когда родился Даня, я почувствовала себя самой счастливой. В тот момент мне захотелось, чтобы ни одна семья в мире не отказалась от своего ребёнка из-за страха перед будущим», — вспоминает Ирина Николаевна.

Сегодня её цент­р — это система взаимопомощи, выстроенная на добровольных началах. Неравнодушные горожане и различные организации передают туда одежду, детские коляски, подгузники, кроватки и другие необходимые вещи, которые могут понадобиться семьям при рождении малышей. В пункте работают волонтёры, среди которых — ученики из соседней школы. Они приходят после уроков: моют полы, выносят мусор, сортируют коробки.

«Это всё на добровольных началах. Но это великая помощь. Когда люди прос­то приходят попить чай с бабушкой в доме престарелых или держат за руку пациента в госпитале — это важнее любых миллионов», — подчёркивает она.

Координация работы более сотни сестёр милосердия — одна из ключевых задач Ирины Николаевны. Волонтёры посещают больных, детские дома, школы-интернаты, госпитали и дома престарелых.

«Для помощи не нужны особые навыки. Но в госпитале важно даже не это. Иногда нужно прос­то помолчать и посидеть рядом. Для ребят, оторванных от мам, жён, дочерей, — это очень важно», — рассказывает Ирина.

А ещё здесь действует новый формат помощи: «мамин выходной». Студентки и женщины, вырастившие собственных детей, приходят в многодетные семьи и прос­то забирают малышей на прогулку.

«Мама в этот момент два-три часа отдыхает. Конечно, редко бывают мамы, которые умеют в этот момент лечь в кровать и поспать. Обычно они начинают заниматься домашними делами: запускают стиральную машину, ставят бульон вариться, протирают полы. Но это происходит в тишине, никто не бегает, не кричит, не требует внимания. Через три часа дети возвращаются счастливые, а дома уже приготовлено, чисто и постирано», — рассказывает Ирина.

Всегда рядом.

За внешним спокойствием скрывается тяжёлый быт и непростые семейные испытания. Из-за болезни муж не работает, но он полностью взял на себя домашние дела.

«Я прихожу в восемь-десять вечера, он встречает в коридоре, снимает с меня пальто, забирает сумку, подогревает ужин. Я прос­то ложусь на диван и отдыхаю», — улыбается Ирина.

Младший ребёнок, Даня, получил травму, которая сильно повлияла на него в дальнейшем.

Совсем тяжело стало, когда мать Ирины попала в реанимацию с диабетической комой и восемь суток была без сознания. Тогда её спасала вера.

«Батюшка вышел в цент­р храма сказал: “Поднимите руки те, кому Ирина Николаевна ни разу не помогла”. Ни одна рука не поднялась. Тогда он попросил весь приход помолиться за нас. И мама очнулась», — рассказывает Ирина.

Ирина рассказала, что муж, две дочки и сын всегда рядом. Они поддерживают женщину во всём, постоянно помогают.

«Даже когда нужно коробки носить или делать ещё какую-нибудь физическую работу, никогда не ропщут», — с гордостью говорит Ирина.

Она, конечно, не считает себя героем. Для неё это естественный ответ на нужду ближнего, выстраданный личным опытом. В её семье никогда не говорили, что Бога нет. Бабушка каждое утро и вечер зажигала лампаду, а просфора казалась маленькой девочке самым желанным лакомством.

Позже, в 19 лет, она пришла в хор храма, осталась помогать в трапезной, и постепенно служение стало её жизнью.

Ирина Чумаченко трудится без выходных. Для неё нет понятия «конец рабочего дня».

«У меня нет ни одного человека, которого я не целую на ночь и не поправляю одеяло. Абсолютно с каждым. У меня море пожеланий “с добрым утром” и “спокойных снов” в телефоне. Это не отчётность. Это жизнь», — говорит она, принимая новый звонок.

Потому что всегда найдётся тот, кому нужна «Мамочка».