Жители Сибири съедают около 190 000 тонн окрошки за лето

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Порядка 70% жителей Сибирского федерального округа, или 11,55 млн человек, — включают окрошку в летнее меню.
По оценке аналитиков Россельхозбанка, с мая по сентябрь в СФО съедают 312 млн порций этого блюда общей массой от 171,5 до 187 тысяч тонн — это почти 14% от общероссийского потребления окрошки.
Таким образом, один житель региона в среднем употребляет 27 порций этого супа за летний сезон. Эксперты подсчитали, чтобы приготовить 27 порций, жителю Сибири потребуется: картофель — 1,8 кг; огурцы свежие — 0,7 кг; редис — 0,5 кг; яйца — 13,5 шт.; зеленый лук и укроп — 0,2 кг; сметана — 0,7 кг; колбаса вареная — 0,7 кг; квас — 4,5 л.
Для приготовления 312 миллионов порций летнего супа региону требуется: картофель — 20,8 тыс. тонн; огурцы свежие — 7,8 тыс. тонн; редис — 6,2 тыс. тонн; яйца куриные — 155,9 млн штук; зелень (лук, укроп) — 2,3 тыс. тонн; сметана — 7,8 тыс. тонн; колбаса вареная — 7,8 тыс. тонн; квас — 52,0 млн литров.