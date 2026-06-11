В липецком кампусе «Школы 21» прошел День открытых дверей

День открытых дверей состоялся 6 июня в липецком кампусе «Школы 21» по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в управлении цифрового развития Липецкой области.
Участников ждала насыщенная программа. Во время экскурсии они прогулялись по учебным пространствам и узнали о техническом оснащении. На презентации команда кампуса рассказала об образовательном подходе, правилах поступления, формате обучения и карьерных возможностях после завершения программы.
Гостям также была доступна интерактивная компьютерная игра в «Робота», с которой начинается путь в «Школу 21». С ее помощью можно проверить себя в задачах на логику, взаимодействие и командную работу. Кроме того, были организованы интерактивы, игры и сюрпризы от команды кампуса. Ближайший образовательный интенсив стартует 6 июля. Подать заявку можно по ссылке.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.