В липецком кампусе «Школы 21» прошел День открытых дверей

Гостям также была доступна интерактивная компьютерная игра в «Робота», с которой начинается путь в «Школу 21». С ее помощью можно проверить себя в задачах на логику, взаимодействие и командную работу. Кроме того, были организованы интерактивы, игры и сюрпризы от команды кампуса. Ближайший образовательный интенсив стартует 6 июля. Подать заявку можно по ссылке.