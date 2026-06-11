Сергей Рыбий: «Беспилотные системы — это не будущее, а настоящее»

— Мы демонстрируем комплексный подход: от школьной скамьи и студенческих лабораторий до высокотехнологичного производства и решения социально значимых задач. Нижегородская область уверенно движется к тому, чтобы стать одним из центров компетенций России по беспилотным технологиям, и у нас для этого есть всё: кадры, наука и производство.