Сергей Рыбий: «Беспилотные системы — это не будущее, а настоящее»

Нижегородская область стала одним из главных центров компетенций России в сфере беспилотных авиационных систем (БАС) в 2026 году. О том, как регион выстраивает систему подготовки кадров от школьной скамьи до высокотехнологичного производства, мы беседуем с директором Центра новых форм развития образования Сергеем Рыбий.
— Нижегородская область активно заявляет о себе как о лидере в сфере БАС. С чего начинается путь специалиста в этой отрасли?
— Путь начинается очень рано. Наша задача — создать бесшовную систему. Профориентация запускается уже в начальной школе, чтобы к старшим классам ученик подошёл осознанно к выбору профессии. Сегодня в регионе работают 17 специализированных классов БАС, где школьники получают базовые знания. Огромную роль играют детские технопарки «Кванториум» и центры дополнительного образования. Это фундамент, на котором строится всё остальное.
— Как эта школьная инициатива переходит на более высокий уровень?
— Ключевым звеном является центр практической подготовки на базе Борского губернского колледжа. Здесь теория превращается в практику. Но самое главное — это вовлечённость бизнеса и проведение инженерных соревнований. Кубок БАС, который министерство образования Нижегородской области проводит совместно с нашим подразделением «Кванториумом БОР», стал настоящим драйвером. Отборочный этап собрал более 1500 участников. Этот опыт трансформируется в победы на федеральном и международном уровнях, пополняя копилку региона медалями с «Кибердрома», «Абилимпикса» и «Пилотов Будущего».
— Каковы масштабы подготовки уже состоявшихся специалистов?
— В 2025 году мы обучили более 500 специалистов по различным отраслевым программам. Но кадры — это главный ресурс для роста отрасли, и мы готовим их системно. Участие области в экспериментально-правовом режиме, где сегодня задействованы 32 компании, открывает новые возможности для стажировок и трудоустройства.
— А как обстоят дела с производством и внедрением этих технологий?
— Фундаментом стал аккредитованный Минпромторгом научно-производственный центр (НПЦ) БАС. Здесь произведено уже более 2500 единиц беспилотных систем, а статус резидента получили 19 нижегородских компаний. Но мы смотрим шире. В регионе действуют комплексы управления беспилотниками для защиты лесов от пожаров, реализуются миссии по мониторингу, доставке грузов, в том числе в медицине для срочной доставки критически важных препаратов.
— Как бы вы охарактеризовали подход региона в целом?
— Мы демонстрируем комплексный подход: от школьной скамьи и студенческих лабораторий до высокотехнологичного производства и решения социально значимых задач. Нижегородская область уверенно движется к тому, чтобы стать одним из центров компетенций России по беспилотным технологиям, и у нас для этого есть всё: кадры, наука и производство.