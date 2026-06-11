Сергей Судьин: «День России — это не только про флаги и марши»

«День России — это не только про флаги и марши: это день любви к своей стране во всем богатстве ее прошлого, сложности настоящего и непредсказуемости будущего», — считает д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н. И. Лобачевского Сергей Судьин, рассуждая о том, что следует предпринять, чтобы еще больше раскрыть смысл Дня России.
"Почему-то каждый раз, когда речь заходит про День России, все начинают резко и почти судорожно (всего один день на все про всё) гордиться своей страной, припоминать достижения в науке, технике, промышленности, культуре и искусстве, доставать из исторического нафталина что-то давно и безвозвратно ушедшее, чем в свое время не успели вдоволь нагордиться.
Сразу оговорюсь: ничего плохого в этом нет и быть не может, поскольку любая страна за время своего существования накопила немало поводов для фиксации собственных исторических приоритетов, о которых не грех время от времени напоминать всему человечеству. А уж про нашу страну и говорить нечего: кого хочешь заткнем за пояс. Просто я о другом: я не о гордости за свою страну, а про любовь к ней. Про ту любовь, что не за что-то конкретное, а просто так. Потому что тут твоя Родина, в отрыве от которой ты себя просто представить не можешь. Ну в самом деле: неужели, чтобы любить своих родителей, обязательно нужно ими гордиться?
Я принадлежу к удивительному поколению. Именно нам первым широко открылись двери в мир, в большой и необъятный. Нас — сначала учеников, а потом студентов — встречали в английских школах и немецких университетах, американских колледжах и в организациях-партнерах программы «Work and Travel». И еще много где. Это мы первыми научились говорить на иностранных языках, нахватавшись их не в лингафонных кабинетах, а в среде непосредственного заграничного обитания. Качество освоения, наверняка, было не на высоте, но кого это волновало? Мы с первого взгляда влюбились в европейские рождественские базары и распродажи, культуру семейных праздников и эстетику общественных пространств. Многое из этого очень скоро и естественно стало частью и российского культурного кода. Но тогда у абсолютного большинства из нас даже мысли не возникало, что все это может быть чем-то большим, чем просто туристическими достопримечательностями. Чувство Родины и неразрывной связи с ней были куда сильнее всего, чем так могла привлекать совсем еще молодых людей абстрактная заграница. А на дворе ведь были те самые 90-е, которыми сейчас так любят пугать народ с телеэкранов. Хотя нам, молодым, было не так уж и страшно.
Я завидую себе и своему поколению: мы многое видели, увидели и поняли. Мне есть, с чем сравнивать. А потому, с уверенностью могу сказать, что мне совершенно не нужно гордиться своей страной, чтобы любить ее: навязчивый поиск поводов для гордости — это лишь неудачная попытка скрыть недостаток любви к стране, которая ее достойна ничуть не меньше, чем какая-то другая. День России — это не только про флаги и марши: это день любви к своей стране во всем богатстве ее прошлого, сложности настоящего и непредсказуемости будущего. Живи, Россия!".