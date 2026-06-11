Сергей Судьин: «День России — это не только про флаги и марши»

Я принадлежу к удивительному поколению. Именно нам первым широко открылись двери в мир, в большой и необъятный. Нас — сначала учеников, а потом студентов — встречали в английских школах и немецких университетах, американских колледжах и в организациях-партнерах программы «Work and Travel». И еще много где. Это мы первыми научились говорить на иностранных языках, нахватавшись их не в лингафонных кабинетах, а в среде непосредственного заграничного обитания. Качество освоения, наверняка, было не на высоте, но кого это волновало? Мы с первого взгляда влюбились в европейские рождественские базары и распродажи, культуру семейных праздников и эстетику общественных пространств. Многое из этого очень скоро и естественно стало частью и российского культурного кода. Но тогда у абсолютного большинства из нас даже мысли не возникало, что все это может быть чем-то большим, чем просто туристическими достопримечательностями. Чувство Родины и неразрывной связи с ней были куда сильнее всего, чем так могла привлекать совсем еще молодых людей абстрактная заграница. А на дворе ведь были те самые 90-е, которыми сейчас так любят пугать народ с телеэкранов. Хотя нам, молодым, было не так уж и страшно.