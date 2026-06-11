Авиарейсы между Нижним Новгородом и Сочи задержали 11 июня

В аэропорту «Чкалов» 11 июня задержался рейс авиакомпании «Россия» из Нижнего Новгорода в Сочи. Согласно данным онлайн‑табло, вместо запланированных 14:55 вылет ожидается в 16:55.
Причиной двухчасового опоздания, предположительно, стала задержка прибывающего воздушного судна той же авиакомпании.
Дополнительно известно, что с 6:00 в аэропорту Сочи действуют временные ограничения на приём и отправку самолётов. Подобные меры, как правило, принимают в связи с риском появления беспилотных летательных аппаратов.
Ранее три авиарейса также были задержаны в нижегородском аэропорту 8 июня.