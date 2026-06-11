В Багратионовске ищут подрядчика для благоустройства Сквера памяти защитников Отечества

Кроме того, в сквере появится мемориальная зона. Проект включает устройство железобетонного основания и пьедестала, облицовку гранитными плитами, выполнение граверных работ, а также установку декоративного элемента «Журавль» из нержавеющей стали. В состав благоустройства также входят малые архитектурные формы — скамейки и урны.