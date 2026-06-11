В Багратионовске ищут подрядчика для благоустройства Сквера памяти защитников Отечества

На благоустройство Сквера памяти защитников Отечества на улице Калининградской в Багратионовске направляют 21,8 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 15 июня, итоги планируют подвести 16 июня. Завершить работы подрядчик должен до 30 сентября 2026 года.
Согласно документации, проект предусматривает замену освещения, обновление покрытия пешеходных дорожек и благоустройство газонов. В сквере демонтируют старые светильники, опоры и кабельные линии, после чего смонтируют новую систему наружного освещения с прокладкой кабеля, установкой шкафов управления и 60 светильников различного типа.
Также подрядчику предстоит заменить около 1,3 тыс. квадратных метров тротуарной плитки, установить новые бортовые камни, восстановить газоны площадью около 1,9 тыс. квадратных метров и высадить многолетние кустовые розы.
Кроме того, в сквере появится мемориальная зона. Проект включает устройство железобетонного основания и пьедестала, облицовку гранитными плитами, выполнение граверных работ, а также установку декоративного элемента «Журавль» из нержавеющей стали. В состав благоустройства также входят малые архитектурные формы — скамейки и урны.