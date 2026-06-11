Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Певец и музыкант Трофим отказался от летних гастролей в Крыму

В Крыму перенесли концерты певца Трофима на осень.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму и Севастополе в июне планировались концерты певца и музыканта Сергея Трофимова — как Трофим.

Но, как сообщил КП-Крым арт-директор Трофима, график гастролей на Крымский полуостров изменен:

«Концерты в Керчи, Ялте, Симферополе и Севастополе переносятся на 4, 5, 7 и 8 сентября 2026 года соответственно. Приобретенные билеты будут действительны на новые даты, желающие сдать билеты могут сделать это по месту приобретения».

Знаменитый певец собирался выступать в Севастополе 11 июня, в Ялте — 12 июня, в Симферополе — 14 июня, в Керчи — 15 июня.

Причина такого решения не сообщается, но билетов на концерт, например в Симферополе, стоимостью от 3,5 до 10 тысяч рублей, было продано не меньше 90%.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше