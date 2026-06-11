Памятник создателю судебной системы России появится в Нижнем Новгороде

Дмитрий Замятнин родился 31 января 1805 года в дворянской семье в родовом имении Пашигорево Горбатовского уезда Нижегородской губернии. Воспитывался в Царскосельском лицее, почти два десятилетия прослужил во II отделении императорской канцелярии. С 1840 по 1863 год занимал должности герольдмейстера, члена Консультации и управляющего министерством юстиции. Министром юстиции был утверждён 1 января 1864 года.