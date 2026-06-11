МТС включила «дальнобойный» LTE в Богучанском округе

Как отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин, работы направлены на повышение безопасности и комфорта водителей и пассажиров, а также на расширение возможностей для малого и среднего бизнеса (например, установка камер видеонаблюдения, цифровые сервисы в придорожных кафе, отелях и пунктах техпомощи).