МТС включила «дальнобойный» LTE в Богучанском округе

МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE в Богучанском округе Красноярского края. «Дальнобойный» диапазон LTE900 с увеличенным радиусом покрытия включили на базовых станциях в посёлках Новохайский и Пинчуга, а также окружной столице — селе Богучаны.
Доступ к улучшенной голосовой связи и более быстрому интернету получили порядка 15 тысяч местных жителей. Также изменения затронули автомобилистов на дорогах «Канск — Абан — Богучаны», «Богучаны — Кодинск» и «Богучаны — Манзя».
Как отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин, работы направлены на повышение безопасности и комфорта водителей и пассажиров, а также на расширение возможностей для малого и среднего бизнеса (например, установка камер видеонаблюдения, цифровые сервисы в придорожных кафе, отелях и пунктах техпомощи).
За 2025 год в Красноярском крае запущено более 350 базовых станций LTE в более чем 280 населенных пунктах, включая участки федеральных и региональных дорог: «Енисейский тракт», «Ачинск — Ужур — Троицкое», «Минусинск — Беллык», «Новоалтатка — Крутоярский» и других.