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Памятник Дмитрию Замятнину появится перед нижегородским ДК имени Свердлова

Инициатива была одобрена 11 июня на заседании городской Думы.

Источник: Живем в Нижнем

Память основоположника современной судебной системы России Дмитрия Замятнина увековечат в Нижнем Новгороде. Мемориал в его честь появится перед ДК им. Я. М. Свердлова, сообщили в Гордуме.

Установку памятника депутаты утвердили на внеочередном заседании 11 июня. Ранее с соответствующей инициативой выступили представители регионального ГУ Минюста. Мемориал разместится на Большой Покровской, 18, где во времена Российской империи находилось Дворянское собрание.

Ранее мы писали, что уменьшенную копию памятника Горькому установили в Нижнем Новгороде.

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