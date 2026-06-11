Памятник Дмитрию Замятнину появится перед нижегородским ДК имени Свердлова

Память основоположника современной судебной системы России Дмитрия Замятнина увековечат в Нижнем Новгороде. Мемориал в его честь появится перед ДК им. Я. М. Свердлова, сообщили в Гордуме.
Установку памятника депутаты утвердили на внеочередном заседании 11 июня. Ранее с соответствующей инициативой выступили представители регионального ГУ Минюста. Мемориал разместится на Большой Покровской, 18, где во времена Российской империи находилось Дворянское собрание.
Ранее мы писали, что уменьшенную копию памятника Горькому установили в Нижнем Новгороде.
Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.Читать дальше