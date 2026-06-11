Как вести себя при объявлении ракетной опасности?

Мэрия Волгограда обязала управляющие компании немедленно обеспечивать доступ жителей в подвальные помещения.
Власти Волгограда разъяснили порядок действий при ракетной опасности.
После получения СМС-оповещения с текстом «Ракетная опасность» управляющие компании должны немедленно открыть подвальные помещения. Закрыть заглублённые помещения следует после отбоя ракетной опасности. Информацию о том, где находятся убежища, жильцам должны предоставить УК — в домовых чатах или на досках объявлений. «Данную информацию, а также памятку для населения, списки заглублённых подвальных помещений можно найти и на сайтах районных администраций», — пояснили в пресс-службе мэрии.