Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как вести себя при объявлении ракетной опасности?

Мэрия Волгограда обязала управляющие компании немедленно обеспечивать доступ жителей в подвальные помещения.

Мэрия Волгограда обязала управляющие компании немедленно обеспечивать доступ жителей в подвальные помещения.

Власти Волгограда разъяснили порядок действий при ракетной опасности.

После получения СМС-оповещения с текстом «Ракетная опасность» управляющие компании должны немедленно открыть подвальные помещения. Закрыть заглублённые помещения следует после отбоя ракетной опасности. Информацию о том, где находятся убежища, жильцам должны предоставить УК — в домовых чатах или на досках объявлений. «Данную информацию, а также памятку для населения, списки заглублённых подвальных помещений можно найти и на сайтах районных администраций», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше