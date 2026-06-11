Сергей Кочеров: «Важно уйти от официозного пафоса к реальным делам и эмоциям»

«Если 9 мая для России — это день военного триумфа и памяти павших, то 12 июня должен стать праздником жизни и созидания», — считает доктор философских наук, профессор НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Сергей Кочеров, рассуждая о том, что следует предпринять, чтобы еще больше раскрыть смысл Дня России.
«12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Этот документ положил начало формированию современной российской государственности, основанной на принципах федерализма, гражданских прав и разделения властей. Праздник символизирует единство многонационального народа страны, её независимость, историческую преемственность и движение к демократическому обществу. Однако, на мой взгляд, этот день еще не стал всенародно любимым праздником, и многими россиянами пока воспринимается более формально, часто просто как “лишний выходной”.
Чтобы изменить это восприятие и сделать 12 июня истинно народным праздником, нужна комплексная работа на нескольких уровнях. Главная задача — наполнить этот день личным, эмоциональным смыслом для каждого человека. Сейчас россияне нередко путают 12 июня с Днём независимости (хотя мы ни от кого не «зависели» в 1990 году) или просто не понимают, что именно празднуют. Поэтому нужно сместить акцент с политической декларации 1990 г. на единство страны, богатство ее истории, красоту ее природы и позитивные возможности.
Слоганом может быть: «Россия — это мы», «Вместе мы — Россия». Желательно наполнить 12 июня семейными ритуалами, как это удалось сделать с 9 мая. Необходимы ясные и понятные символы праздника, например, белый, синий и красный шары, ленточка «Триколор», украшение домов и офисов, общая трапеза на городских гуляниях. Важно уйти от официозного пафоса, казенных речей чиновников к реальным делам и эмоциям людей.
Для этого следует устраивать фестивали национальных культур, ярмарки ремесел, исторические реконструкции на тему памятных событий своей «малой родины», спортивные соревнования, концерты во дворах, а не только на главных площадях, красивые фейерверки. Если 9 мая для России — это день военного триумфа и памяти павших, то 12 июня должен стать праздником жизни и созидания".