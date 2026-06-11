Сергей Кочеров: «Важно уйти от официозного пафоса к реальным делам и эмоциям»

Чтобы изменить это восприятие и сделать 12 июня истинно народным праздником, нужна комплексная работа на нескольких уровнях. Главная задача — наполнить этот день личным, эмоциональным смыслом для каждого человека. Сейчас россияне нередко путают 12 июня с Днём независимости (хотя мы ни от кого не «зависели» в 1990 году) или просто не понимают, что именно празднуют. Поэтому нужно сместить акцент с политической декларации 1990 г. на единство страны, богатство ее истории, красоту ее природы и позитивные возможности.