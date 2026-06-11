Нижегородского курьера судят из-за конфликта на дороге

По версии следствия, 21 марта 2026 года обвиняемого облил водой из лужи проезжающий мимо автомобиль на улице Мельникова. Это стало причиной конфликта с пассажиром автомобиля, в ходе которого курьер ударил потерпевшего головой в лицо. Последний получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован.