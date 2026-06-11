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Нижегородского курьера судят из-за конфликта на дороге

Курьера службы доставки в Нижнем Новгороде судят из-за конфликта на дороге. Его обвиняют по п. «Д» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщили в Автозаводском райсуде.

Курьера службы доставки в Нижнем Новгороде судят из-за конфликта на дороге. Его обвиняют по п. «Д» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщили в Автозаводском райсуде.

По версии следствия, 21 марта 2026 года обвиняемого облил водой из лужи проезжающий мимо автомобиль на улице Мельникова. Это стало причиной конфликта с пассажиром автомобиля, в ходе которого курьер ударил потерпевшего головой в лицо. Последний получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован.

Обвиняемый вину признал частично, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.