Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае число пострадавших от укусов клещей достигло 9,5 тысячи человек

Половина снятых с пермяков клещей инфицированы различными заболеваниями.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае от недели к неделе неумолимо растет число пострадавших от укусов клещей жителей региона. Половина снятых с пермяков клещей инфицированы различными заболеваниями.

За прошедшую неделю общее число обращений в медучреждения Прикамья выросло с 7 745 до 9 547, включая 1 539 (+289) случаев с детьми. По данным краевого Роспотребнадзора, лабораторные исследования снятых клещей показали 43,4% случаев инфицирования иксодовым клещевым боррелиозом, 3,1% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека, 0,7% — клещевым вирусным энцефалитом.

В 43% случаев присасывания клещей произошли при посещении лесов, в 36% — индивидуальных садовых и дачных участков, 19% — на придомовой территории, еще 2% — другие территории. Наиболее опасными для посещения остаются: Пермский округ — 1 304 обращений, Пермь — 1 054, Добрянский округ — 616.