В Пермском крае число пострадавших от укусов клещей достигло 9,5 тысячи человек

В 43% случаев присасывания клещей произошли при посещении лесов, в 36% — индивидуальных садовых и дачных участков, 19% — на придомовой территории, еще 2% — другие территории. Наиболее опасными для посещения остаются: Пермский округ — 1 304 обращений, Пермь — 1 054, Добрянский округ — 616.