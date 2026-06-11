В честь Дня России из Самары в Уфу запустят дополнительные «Ласточки»

11, 12, 13 и 14 июня «Ласточка» отправится из Самары в 17.30. В 19.21 она сделает остановку в Похвистнево, в 22.15 — в Приютово, а в 00.58 прибудет в Уфу. Обратно можно будет уехать 12, 13 и 14 июня в 06.50, в Самаре «Ласточка» будет в 12.18. Время для всех станций указано местное.