На «Госуслугах» появился сервис организации поездок по уникальным маршрутам

«Цифровой сервис для планирования поездок по заповедным территориям делает путешествия по России удобнее и доступнее. Он позволяет онлайн оформить разрешение на посещение особо охраняемых природных территорий, сократить время подготовки поездки и повысить комфорт туристов. При этом цифровые инструменты помогают эффективно управлять туристическими потоками и сохранять уникальные природные комплексы. Сегодня через сервис доступны электронные разрешения для посещения 36 заповедников и национальных парков федерального значения, а до конца года их количество планируем увеличить до 60», — сказал Дмитрий Григоренко.