На «Госуслугах» появился сервис организации поездок по уникальным маршрутам

Сервис по организации туристических поездок по уникальным маршрутам стал доступен на едином портале госуслуг, что отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Оформить электронное разрешение на посещение заповедников, национальных парков и заказников можно с помощью жизненной ситуации «Посещение особо охраняемых природных территорий», сообщили в аппарате правительства РФ.
Сервис также позволяет получить цифровое разрешение на въезд в заповедник личного транспорта, ознакомиться с уникальными маршрутами, приобрести льготные разрешения. Жизненная ситуация запущена и развивается в рамках федерального проекта «Государство для людей», который курирует заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
«Цифровой сервис для планирования поездок по заповедным территориям делает путешествия по России удобнее и доступнее. Он позволяет онлайн оформить разрешение на посещение особо охраняемых природных территорий, сократить время подготовки поездки и повысить комфорт туристов. При этом цифровые инструменты помогают эффективно управлять туристическими потоками и сохранять уникальные природные комплексы. Сегодня через сервис доступны электронные разрешения для посещения 36 заповедников и национальных парков федерального значения, а до конца года их количество планируем увеличить до 60», — сказал Дмитрий Григоренко.
Заповедные территории в рамках сервиса разделены на два направления — для активного отдыха — «Пульс природы» и для спокойного — «Мир тишины». Осуществить поиск подходящего туристического направления помогают фильтры. Например, можно найти заповедник или национальный парк в нужном округе или регионе. Для поиска можно воспользоваться интерактивной картой.
В числе особо охраняемых природных территорий, которые доступны в рамках сервиса, — Алтайский заповедник и национальный парк «Кенозерский», входящие в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. А также национальный парк «Бузулукский бор», известный крупнейшим массивом реликтового соснового леса среди степей России, и заповедник «Кивач» в Республике Карелии, где находится один из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.