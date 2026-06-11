Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На пяти популярных пляжах под Калининградом нашли серьёзные нарушения

Курортный сезон в самом разгаре, но к отдыху на некоторых популярных пляжах Зеленоградского округа есть серьёзные вопросы. Сотрудники МЧС совместно с прокуратурой проверили побережье и обнаружили нарушения сразу на пяти участках. Под проверку попали пляжи «Лесной», «Куликово», «Сокольники», а также «Западный» и «Восточный». Это одни из самых посещаемых мест отдыха в регионе,…

Источник: Янтарный край

Курортный сезон в самом разгаре, но к отдыху на некоторых популярных пляжах Зеленоградского округа есть серьёзные вопросы. Сотрудники МЧС совместно с прокуратурой проверили побережье и обнаружили нарушения сразу на пяти участках.

Под проверку попали пляжи «Лесной», «Куликово», «Сокольники», а также «Западный» и «Восточный». Это одни из самых посещаемых мест отдыха в регионе, особенно в выходные дни.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, идеальной картины не обнаружилось. На некоторых пляжах не хватает спасательного оборудования — того, что может спасти жизнь в экстренной ситуации. Но это ещё не всё. У части спасателей, которые должны дежурить на побережье, не оказалось документов, подтверждающих их квалификацию. То есть непонятно, смогут ли они вообще помочь тонущему человеку.

Кроме того, отдыхающие могут столкнуться с отсутствием элементарных удобств. Речь идёт о туалетах и информационных стендах, где обычно размещают правила поведения на воде и номера экстренных служб. Без них отдых становится не только некомфортным, но и потенциально опасным.

Это не первая тревожная проверка в этом сезоне. Ранее прокуратура и сотрудники ГИМС МЧС уже находили нарушения на других популярных местах отдыха — на озёрах Голубые и Шенфлиз, а также в районе СНТ «Мечта». Тогда проблемы были похожими: отсутствие оборудованных пляжей, спасательных постов и предупреждающих знаков.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше