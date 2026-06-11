На пяти популярных пляжах под Калининградом нашли серьёзные нарушения

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, идеальной картины не обнаружилось. На некоторых пляжах не хватает спасательного оборудования — того, что может спасти жизнь в экстренной ситуации. Но это ещё не всё. У части спасателей, которые должны дежурить на побережье, не оказалось документов, подтверждающих их квалификацию. То есть непонятно, смогут ли они вообще помочь тонущему человеку.