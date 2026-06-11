Александр Прудник: «Теперь это праздник всей многовековой истории нашей Родины»

«Смысл праздника и его значимость в общественной жизни за эти годы менялся, отвечая на изменения внутренних и внешних политических условий», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, рассуждая о том, что следует предпринять, чтобы еще больше раскрыть смысл Дня России.
"12 июня 1990 года Первым Съездом народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). Эта декларация была не просто формальным актом, а имел принципиальное значение для будущего России.
Как это ни покажется странным, но РСФСР была единственной республикой СССР, которая не обладала политической субъектностью. Поскольку вся полнота политической власти в СССР сосредотачивалась в руках коммунистической партии, то носителями суверенитета в союзных республиках были республиканские центральные комитеты партии. И лишь у РСФСР эта структура полностью отсутствовала. Фактически РСФСР была совместной собственностью остальных союзных республик.
Декларация 12 июня 1990 года вернула политическую субъектность России. Смысл этого праздника и его значимость в общественной жизни за эти годы менялся, отвечая на изменения внутренних и внешних политических условий. Вначале он позиционировался как день независимости России. Для тогдашней элиты 12 июня 1990 года был точкой отсчета новой истории страны. Впоследствии общественное сознание переосмыслило содержание произошедших событий, преодолело искусственный разрыв непрерывной истории своей страны. С 2002 года этот праздник стал Днем России. Теперь это праздник всей многовековой истории нашей Родины, включая ее исторические границы. Это память народа, символ его побед, гордости и устремленности в будущее".