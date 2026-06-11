Александр Прудник: «Теперь это праздник всей многовековой истории нашей Родины»

Декларация 12 июня 1990 года вернула политическую субъектность России. Смысл этого праздника и его значимость в общественной жизни за эти годы менялся, отвечая на изменения внутренних и внешних политических условий. Вначале он позиционировался как день независимости России. Для тогдашней элиты 12 июня 1990 года был точкой отсчета новой истории страны. Впоследствии общественное сознание переосмыслило содержание произошедших событий, преодолело искусственный разрыв непрерывной истории своей страны. С 2002 года этот праздник стал Днем России. Теперь это праздник всей многовековой истории нашей Родины, включая ее исторические границы. Это память народа, символ его побед, гордости и устремленности в будущее".