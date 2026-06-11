Белоруска заявила в милицию на друга, который ее проигнорировал

Витебчанка заявила в милицию на друга, который ее проигнорировал, оказавшись лжетрейдером, рассказали в МВД.
Так, примерно год назад белоруска захотела инвестировать в трейдинг. Женщина считала, что в этом ей окажет квалифицированную помощь знакомый, который сам вызвался помочь. Для этого потерпевшая продала квартиру и перевела часть денег на криптокошельки, которые ей сообщил друг.
Но фигурант осуществил только пару сделок и после почти всю сумму вывел на свои счета. Спустя время белоруска попросила, чтобы друг вернул ей деньги, но тот ее требования проигнорировал. Витебчанка обратилась в милицию.
— Ущерб превысил 95 тысяч долларов в эквиваленте. Возбуждено уголовное дело за мошенничество, — прокомментировали в МВД.
Еще СК предупредил белорусов, что усиливает контроль за двумя соцсетями сразу по четырем критериям.
Тем временем адвокат сказала, что будет, если ребенок съел в магазине продукты до оплаты. Кроме того, белорусский адвокат сказал, должны ли в ресторане бесплатно наливать воду.