Белоруска заявила в милицию на друга, который ее проигнорировал

Так, примерно год назад белоруска захотела инвестировать в трейдинг. Женщина считала, что в этом ей окажет квалифицированную помощь знакомый, который сам вызвался помочь. Для этого потерпевшая продала квартиру и перевела часть денег на криптокошельки, которые ей сообщил друг.