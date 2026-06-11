Правила приёма в гражданство РФ изменились с июня 2026 года

Со 2 июня 2026 года при подаче заявлений на приём в гражданство Российской Федерации вводится обязанность предоставлять справку о наличии или отсутствии судимости, выданную компетентными органами страны гражданской принадлежности. Изменения закреплены Указом Президента РФ от 1 июня 2026 г. № 379 и внесены в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.