Правила приёма в гражданство РФ изменились с июня 2026 года

Со 2 июня 2026 года при подаче заявлений на приём в гражданство Российской Федерации вводится обязанность предоставлять справку о наличии или отсутствии судимости, выданную компетентными органами страны гражданской принадлежности. Изменения закреплены Указом Президента РФ от 1 июня 2026 г. № 379 и внесены в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Требования к справке:
документ должен быть выдан не раньше чем за три месяца до даты подачи заявления;
при наличии судимости справка должна содержать полные сведения о совершённых преступлениях и постановлениях суда;
лица с двойным или множественным гражданством обязаны предоставить такие справки из каждого государства своей гражданской принадлежности.
Кто освобождается от представления справки:
признанные беженцами, а также получившие политическое или временное убежище в России;
отдельные категории лиц, указанные в президентских указах в гуманитарных и иных целях (№ 962 от 18.12.2023, № 11 от 04.01.2024, № 821 от 05.11.2025);
граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие в Украине, при условии подачи заявления до 1 января 2028 года. При этом, если такие лица также имеют гражданство другого иностранного государства (не Украины), справка из этого государства нужна обязательно.
За подробной информацией и консультациями по миграционному законодательству можно обратиться в подразделения по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области по месту жительства или учёта. Контакт пресс‑службы: 8 (831) 268‑66‑63.