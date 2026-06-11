В Пермском политехе сменился декан факультета прикладной математики и механики

Исполняющим обязанности декана факультета прикладной математики и механики Пермского национального исследовательского политехнического университета назначен Илларион Никулин. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в пресс-службе вуза. Господин Никулин — профессор, доктор технических наук. Свою профессиональную деятельность ученый начал в 2002 году с должности ассистента кафедры «Общая физика» на этом же факультете. В 2008 году защитил кандидатскую, диссертацию, а 2023 — м стал доктором наук. Илларион Никулин — автор 91 научной публикации и 13 патентов.