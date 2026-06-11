МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер перечислил в эфире YouTube-канала журналиста Такера Карлсона шесть потенциальных точек, где развернется противостояние Европы и России в случае вероятного конфликта.
«Есть шесть очагов напряженности: Белоруссия, Калининград, Балтийское море, тающая Арктика, Молдавия и Черное море. Вот где могут столкнуться Россия с одной стороны и Европа с Киевом с другой. Восточная Европа станет очень опасным местом в обозримом будущем», — считает он.
Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, указывал, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.