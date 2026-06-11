«Калининград и Белоруссия». В США выступили с предупреждением о Европе

Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, указывал, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.