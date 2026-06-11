В Доме Эвениуса в Нижнем Новгороде открылся аптекарский огород

Государственные «Аптекарские сады» появились в Москве в XVI-XVII веках, некоторые из них впоследствии превратились в ботанические сады. Постепенно аптекари начали выращивать травы для приготовления лекарств у себя в огородах. За основу аптекарского огорода в Нижнем Новгороде была взята концепция английского огорода, которая сочетает в себе функциональность с эстетикой, имеет четкую планировку и небольшой участок дикой природы, где травы и цветы растут в хаотичном порядке. Среди лекарственных растений на территории огорода — лимонник, мята, мелисса, тимьян, шалфей, валериана, лук и лаванда.