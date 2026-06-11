В Доме Эвениуса в Нижнем Новгороде открылся аптекарский огород

Аптекарский огород начал работать в усадьбе провизора Николая Эвениуса в Нижнем Новгороде при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Государственные «Аптекарские сады» появились в Москве в XVI-XVII веках, некоторые из них впоследствии превратились в ботанические сады. Постепенно аптекари начали выращивать травы для приготовления лекарств у себя в огородах. За основу аптекарского огорода в Нижнем Новгороде была взята концепция английского огорода, которая сочетает в себе функциональность с эстетикой, имеет четкую планировку и небольшой участок дикой природы, где травы и цветы растут в хаотичном порядке. Среди лекарственных растений на территории огорода — лимонник, мята, мелисса, тимьян, шалфей, валериана, лук и лаванда.
Концепцию аптекарского огорода разработали ландшафтный архитектор Наталья Малышева и соавторы проекта «Дом Эвениуса» Никита Гамзюль и Ольга Наумова. В честь открытия были организованы «цветочные» экскурсии, мастер-классы по рисованию, концерт с угощениями и историческая вечеринка в саду.
«Мы решили возродить эту замечательную традицию, и в саду за Домом аптекаря XIX века Николая Эвениуса высадили лекарственные растения. Сейчас это первый возрожденный аптекарский огород в историческом центре Нижнего Новгорода», — отметил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.